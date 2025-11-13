Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 26,28 USD.

Das Papier von Pfizer legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 26,28 USD. Bei 26,31 USD erreichte die Pfizer-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 25,89 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1.505.754 Pfizer-Aktien.

Am 04.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 27,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (20,92 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,41 Prozent.

Pfizer-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 1,69 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,70 USD aus. Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 29,33 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfizer am 04.11.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,62 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,78 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,92 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,65 Mrd. USD im Vergleich zu 17,70 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Pfizer am 03.02.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 3,13 USD in den Büchern stehen haben wird.

