Pilotengewerkschaft VC beginnt mit Urabstimmung bei Lufthansa
DOW JONES--Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat am heutigen Freitag mit der Urabstimmung über einen Streik bei der Lufthansa begonnen. Die Gewerkschaft hatte die Urabstimmung vergangene Woche angekündigt, nachdem Verhandlungen mit der Kernmarke Lufthansa und der Frachttochter Lufthansa Cargo zur betrieblichen Altersvorsorge gescheitert waren. Die Urabstimmung läuft bis zum 30. September, wie die VC mitteilte. Bis zum Abschluss der Abstimmung sind keine Arbeitskampfmaßnahmen vorgesehen.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/sha/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 12, 2025 08:28 ET (12:28 GMT)
