Pilotengewerkschaft VC beginnt mit Urabstimmung bei Lufthansa

12.09.25 14:27 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
7,43 EUR -0,08 EUR -1,01%
Charts|News|Analysen
DOW JONES--Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat am heutigen Freitag mit der Urabstimmung über einen Streik bei der Lufthansa begonnen. Die Gewerkschaft hatte die Urabstimmung vergangene Woche angekündigt, nachdem Verhandlungen mit der Kernmarke Lufthansa und der Frachttochter Lufthansa Cargo zur betrieblichen Altersvorsorge gescheitert waren. Die Urabstimmung läuft bis zum 30. September, wie die VC mitteilte. Bis zum Abschluss der Abstimmung sind keine Arbeitskampfmaßnahmen vorgesehen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 12, 2025 08:28 ET (12:28 GMT)

