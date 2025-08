PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Vormittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich PUMA SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 18,73 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das PUMA SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 18,73 EUR. Die PUMA SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 18,73 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,48 EUR. Bisher wurden via XETRA 58.067 PUMA SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.11.2024 bei 47,93 EUR. Mit einem Zuwachs von 155,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 18,07 EUR. Derzeit notiert die PUMA SE-Aktie damit 3,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für PUMA SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,610 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,220 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,03 EUR für die PUMA SE-Aktie aus.

PUMA SE ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,65 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,62 Prozent auf 1,94 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,10 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 28.10.2026.

Experten gehen davon aus, dass PUMA SE im Jahr 2025 -1,212 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

