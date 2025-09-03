PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Vormittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von PUMA SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die PUMA SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 19,89 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die PUMA SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 19,89 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte PUMA SE-Aktie bei 19,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,87 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.724 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.11.2024 bei 47,93 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 140,98 Prozent. Bei 17,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PUMA SE-Aktie ist somit 14,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

PUMA SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,610 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,126 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,81 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte PUMA SE am 24.07.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PUMA SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,94 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,12 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von PUMA SE rechnen Experten am 28.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PUMA SE einen Verlust von -2,034 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

So stuften die Analysten die PUMA SE-Aktie im vergangenen Monat ein

MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PUMA SE von vor 10 Jahren eingebracht

Swatch-Aktie steigt kräftig nach Aussagen zum US-Geschäft - Aktien von LVMH, Hermès, PUMA & Co. ziehen mit