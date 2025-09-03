DAX23.695 +0,4%ESt505.326 ±0,0%Top 10 Crypto15,67 -0,5%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin94.984 -0,9%Euro1,1652 -0,1%Öl66,85 -0,8%Gold3.543 -0,5%
PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Vormittag mit Abschlägen

04.09.25 09:25 Uhr
PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von PUMA SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die PUMA SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 19,89 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PUMA SE
19,89 EUR -0,12 EUR -0,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr rutschte die PUMA SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 19,89 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte PUMA SE-Aktie bei 19,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 19,87 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.724 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.11.2024 bei 47,93 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 140,98 Prozent. Bei 17,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der PUMA SE-Aktie ist somit 14,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

PUMA SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,610 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,126 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 25,81 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte PUMA SE am 24.07.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,67 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PUMA SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,27 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,94 Mrd. EUR im Vergleich zu 2,12 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von PUMA SE rechnen Experten am 28.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass PUMA SE einen Verlust von -2,034 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

Nachrichten zu PUMA SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu PUMA SE

DatumRatingAnalyst
03.09.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
29.08.2025PUMA SE NeutralUBS AG
26.08.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
26.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
26.08.2025PUMA SE SellUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.08.2025PUMA SE BuyWarburg Research
28.07.2025PUMA SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025PUMA SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.07.2025PUMA SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.08.2025PUMA SE NeutralUBS AG
26.08.2025PUMA SE HaltenDZ BANK
26.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
22.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
11.08.2025PUMA SE Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
03.09.2025PUMA SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.08.2025PUMA SE SellUBS AG
30.07.2025PUMA SE ReduceBaader Bank
28.07.2025PUMA SE SellUBS AG
25.07.2025PUMA SE VerkaufenDZ BANK

