PUMA SE Aktie News: PUMA SE verbilligt sich am Nachmittag

Die Aktie von PUMA SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von PUMA SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 17,69 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 17,69 EUR. Die Abwärtsbewegung der PUMA SE-Aktie ging bis auf 17,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 18,05 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 498.872 PUMA SE-Aktien.

Am 11.11.2024 markierte das Papier bei 47,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 170,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 17,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für PUMA SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,610 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,181 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,94 EUR.

PUMA SE ließ sich am 24.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,67 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat PUMA SE mit einem Umsatz von insgesamt 1,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,10 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,62 Prozent verringert.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von PUMA SE veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 28.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von PUMA SE.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -1,685 EUR je PUMA SE-Aktie in den Büchern stehen.

