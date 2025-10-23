PUMA Aktie
Marktkap. 3,13 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN 696960
ISIN DE0006969603
Symbol PMMAF
PUMA SE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Puma vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Es sei wenig wahrscheinlich, dass die in der kommenden Woche anstehenden Resultate etwas an der derzeitigen Debatte um den Sportartikelhersteller änderten, schrieb James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Anleger dürften den Ausblick angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen mit Vorsicht bewerten./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 11:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 11:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusammenfassung: PUMA Hold
|Unternehmen:
PUMA SE
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
22,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
22,23 €
|Abst. Kursziel*:
-1,03%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
22,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,18%
|
Analyst Name:
James Grzinic
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
25,11 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
