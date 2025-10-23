DAX 24.240 +0,1%ESt50 5.675 +0,1%MSCI World 4.378 +0,8%Top 10 Crypto 15,25 +0,4%Nas 23.253 +1,4%Bitcoin 94.921 +0,2%Euro 1,1626 +0,1%Öl 65,94 +0,0%Gold 4.114 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Beyond Meat A2N7XQ TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA D-Wave Quantum A3DSV9 Intel 855681 SAP 716460 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX geht im Plus ins Wochenende -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
HENSOLDT-Aktie legt zu: Erwartungen hochgeschraubt - Auch Aktien von Rheinmetall und RENK profitieren HENSOLDT-Aktie legt zu: Erwartungen hochgeschraubt - Auch Aktien von Rheinmetall und RENK profitieren
SHIBA INU: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht SHIBA INU: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

PUMA Aktie

Kaufen
Verkaufen
PUMA Aktien-Sparplan
22,04 EUR +0,26 EUR +1,19 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 3,13 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 1,38%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 696960

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006969603

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol PMMAF

Jefferies & Company Inc.

PUMA SE Hold

19:36 Uhr
PUMA SE Hold
Aktie in diesem Artikel
PUMA SE
22,04 EUR 0,26 EUR 1,19%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Puma vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Es sei wenig wahrscheinlich, dass die in der kommenden Woche anstehenden Resultate etwas an der derzeitigen Debatte um den Sportartikelhersteller änderten, schrieb James Grzinic in einer am Freitag vorliegenden Studie. Anleger dürften den Ausblick angesichts der gegenwärtigen Herausforderungen mit Vorsicht bewerten./rob/tih/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 11:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 11:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: PUMA SE

Zusammenfassung: PUMA Hold

Unternehmen:
PUMA SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
22,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
22,23 €		 Abst. Kursziel*:
-1,03%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
22,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,18%
Analyst Name:
James Grzinic 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
25,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu PUMA SE

19:36 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.25 PUMA Buy Warburg Research
07.10.25 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.10.25 PUMA Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 PUMA Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu PUMA SE

finanzen.net Profitable PUMA SE-Anlage? MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PUMA SE von vor 10 Jahren abgeworfen MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PUMA SE von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht Verluste
EQS Group EQS-News: PUMA ernennt Ronald Reijmers zum Vice President Global Retail
finanzen.net Börsianer in Habachtstellung: MDAX orientierungslos
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX zum Start des Donnerstagshandels freundlich
finanzen.net XETRA-Handel: MDAX legt zum Start zu
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX zum Start im Plus
finanzen.net MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein PUMA SE-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Puma auf 35 Euro - 'Buy'
EQS Group EQS-News: PUMA appoints Ronald Reijmers as Vice President Global Retail
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: PUMA appoints Thomas John as Vice President People & Organization
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: PUMA SE: Arthur Höld, Receipt of 27,618 Shares as part of remuneration
Mining.com Vale expands Onça Puma capacity by 60%
EQS Group EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
PUMA SE zu myNews hinzufügen