PUMA SE Aktie News: PUMA SE tendiert am Mittag südwärts

Die Aktie von PUMA SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die PUMA SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 16,06 EUR nach.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 16,06 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PUMA SE-Aktie bisher bei 16,06 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 16,30 EUR. Der Tagesumsatz der PUMA SE-Aktie belief sich zuletzt auf 276.645 Aktien.

Am 11.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 47,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 198,44 Prozent Plus fehlen der PUMA SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 16,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der PUMA SE-Aktie liegt somit 0,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,610 EUR an PUMA SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,031 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der PUMA SE-Aktie wird bei 25,60 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte PUMA SE am 30.10.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,42 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. PUMA SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,96 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 26.02.2026 dürfte PUMA SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Am 24.02.2027 wird PUMA SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -3,397 EUR je PUMA SE-Aktie.

