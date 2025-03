PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

So bewegt sich PUMA SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von PUMA SE. Zuletzt stieg die PUMA SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 24,07 EUR.

Die PUMA SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 24,07 EUR. Der Kurs der PUMA SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,55 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 24,03 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 453.822 PUMA SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.05.2024 markierte das Papier bei 53,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 121,02 Prozent könnte die PUMA SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 12.03.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 21,25 EUR. Mit Abgaben von 11,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,751 EUR. Im Vorjahr hatte PUMA SE 0,820 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 33,95 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte PUMA SE am 22.01.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,29 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PUMA SE einen Umsatz von 1,98 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte PUMA SE am 08.05.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 07.05.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,49 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

