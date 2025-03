PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Nachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PUMA SE. Die PUMA SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 23,99 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 23,99 EUR. Die Abwärtsbewegung der PUMA SE-Aktie ging bis auf 23,49 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,93 EUR. Zuletzt wechselten 405.151 PUMA SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.05.2024 bei 53,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 121,76 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 21,25 EUR. Mit Abgaben von 11,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,820 EUR an PUMA SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,751 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,95 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte PUMA SE am 22.01.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,01 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,29 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,98 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

PUMA SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 08.05.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von PUMA SE rechnen Experten am 07.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,49 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

