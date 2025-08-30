DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.539 -0,4%Nas21.944 +0,3%Bitcoin97.135 +1,9%Euro1,1712 ±0,0%Öl67,74 +1,8%Gold3.643 +0,5%
Blick auf Rheinmetall-Kurs

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittwochnachmittag fester

10.09.25 16:11 Uhr
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Mittwochnachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 1.822,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Rheinmetall AG
1.832,50 EUR 62,50 EUR 3,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rheinmetall-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 2,4 Prozent im Plus bei 1.822,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Rheinmetall-Aktie bisher bei 1.833,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 1.788,00 EUR. Der Tagesumsatz der Rheinmetall-Aktie belief sich zuletzt auf 226.120 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.944,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.06.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Rheinmetall-Aktie. Am 04.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 463,80 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Rheinmetall-Aktie ist somit 74,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Rheinmetall-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 8,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 11,28 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 1.850,86 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 07.08.2025. Das EPS wurde auf 2,90 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,43 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,23 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Rheinmetall am 06.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Rheinmetall möglicherweise am 05.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 29,68 EUR je Rheinmetall-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

