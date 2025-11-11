Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Die Rheinmetall-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,7 Prozent auf 1.738,00 EUR abwärts.

Die Rheinmetall-Aktie musste um 15:53 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,7 Prozent auf 1.738,00 EUR. Das Tagestief markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1.707,00 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 1.778,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 137.937 Rheinmetall-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.10.2025 markierte das Papier bei 2.008,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 15,54 Prozent Plus fehlen der Rheinmetall-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.11.2024 (546,60 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 217,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 8,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 11,18 EUR je Rheinmetall-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Rheinmetall-Aktie bei 2.156,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte Rheinmetall am 06.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,11 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,78 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Rheinmetall am 12.03.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 29,27 EUR je Aktie in den Rheinmetall-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall expandiert ins All: Satelliten-Strategie beflügelt auch Aktien von RENK und HENSOLDT

Barclays Capital: Overweight für Rheinmetall-Aktie

Rheinmetall-Aktie im Plus: Von Panzern zu Satelliten - Rheinmetall steigt in Raumfahrtmarkt ein