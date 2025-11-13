Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall macht am Donnerstagnachmittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Rheinmetall gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 1.761,50 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 1.761,50 EUR. In der Spitze gewann die Rheinmetall-Aktie bis auf 1.767,00 EUR. Mit einem Wert von 1.745,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 54.097 Rheinmetall-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 2.008,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 03.10.2025 erreicht. Derzeit notiert die Rheinmetall-Aktie damit 12,28 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.11.2024 bei 555,20 EUR. Abschläge von 68,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 8,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 11,17 EUR je Rheinmetall-Aktie. Analysten bewerten die Rheinmetall-Aktie im Durchschnitt mit 2.147,78 EUR.

Rheinmetall ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,34 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,11 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,33 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,78 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Rheinmetall veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 18.03.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 29,25 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

