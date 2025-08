Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 249,60 CHF abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:49 Uhr 2,3 Prozent im Minus bei 249,60 CHF. Zwischenzeitlich weitete die Roche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 249,30 CHF aus. Den Handelstag beging das Papier bei 254,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 236.165 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 12.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 313,80 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 25,72 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 231,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 7,09 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 9,90 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,70 CHF je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 275,14 CHF angegeben.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 19,83 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie abwärts: So reagiert Roche auf Trumps Schweiz-Zölle

Roche-Aktie: Roche Augenmittel Susvimo überzeugt auf Fachkongress in Langzeitstudie

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Roche von vor 10 Jahren bedeutet