Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag mit Kursabschlägen

06.08.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Roche gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,3 Prozent auf 249,60 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr um 2,3 Prozent auf 249,60 CHF ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 249,30 CHF. Bei 254,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt wechselten via SIX SX 378.711 Roche-Aktien den Besitzer. In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 313,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 12.03.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Bei einem Wert von 231,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit einem Kursverlust von 7,09 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,90 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,70 CHF aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 275,14 CHF je Roche-Aktie aus. Die Roche-Bilanz für Q4 2025 wird am 29.01.2026 erwartet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.02.2027 erwartet. Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 19,83 CHF je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Roche-Aktie Roche-Aktie abwärts: So reagiert Roche auf Trumps Schweiz-Zölle Roche-Aktie: Roche Augenmittel Susvimo überzeugt auf Fachkongress in Langzeitstudie SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Roche von vor 10 Jahren bedeutet

