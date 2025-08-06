Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag mit angezogener Handbremse

Roche im Fokus

Die Aktie von Roche zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Im SIX SX-Handel kam die Roche-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 248,50 CHF.

Die Roche-Aktie kam im SIX SX-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 248,50 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 249,40 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die Roche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 247,50 CHF aus. Bei 248,10 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 46.931 Roche-Aktien.

Am 12.03.2025 markierte das Papier bei 313,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 26,28 Prozent zulegen. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 231,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 6,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,90 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 275,14 CHF je Roche-Aktie an.

Die Roche-Bilanz für Q4 2025 wird am 29.01.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 19,83 CHF je Aktie belaufen.

