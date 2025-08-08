Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Montagmittag behauptet

Roche im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Roche. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Roche-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 246,30 CHF.

Bei der Roche-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 246,30 CHF. In der Spitze gewann die Roche-Aktie bis auf 248,70 CHF. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 246,30 CHF. Bei 246,60 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 160.234 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 27,41 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 231,90 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 5,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,90 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,70 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 275,14 CHF für die Roche-Aktie.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 29.01.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2025 19,93 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

