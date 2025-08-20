Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag mit roten Vorzeichen

Roche im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Roche. Das Papier von Roche befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,4 Prozent auf 261,40 CHF ab.

Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 261,40 CHF. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 261,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 261,40 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.863 Roche-Aktien.

Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 313,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 20,05 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 231,90 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,90 CHF ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Roche-Aktie wird bei 275,14 CHF angegeben.

Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 29.01.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.02.2027.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2025 auf 19,93 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.net

