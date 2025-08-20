Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Nachmittag im Minusbereich

Aktie im Fokus

Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 261,10 CHF abwärts.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,5 Prozent auf 261,10 CHF. Die Roche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 260,20 CHF ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 261,40 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 102.530 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 12.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 313,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 231,90 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 11,18 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,90 CHF aus. Analysten bewerten die Roche-Aktie im Durchschnitt mit 275,14 CHF.

Voraussichtlich am 29.01.2026 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 19,93 CHF je Aktie belaufen.

