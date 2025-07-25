Roche Aktie News: SPI Aktie Roche tendiert am Vormittag tiefer
Die Aktie von Roche gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 261,90 CHF.
Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:05 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 261,90 CHF. In der Spitze fiel die Roche-Aktie bis auf 260,60 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 260,60 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 62.217 Roche-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.03.2025 bei 313,80 CHF. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 16,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,90 CHF ab. Mit Abgaben von 11,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2024 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,90 CHF aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 275,14 CHF aus.
Am 29.01.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 19,93 CHF im Jahr 2025 aus.
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|29.07.2025
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|28.07.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.07.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.08.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|25.07.2025
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|24.07.2025
|Roche Buy
|UBS AG
|24.07.2025
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.07.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.05.2025
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.04.2025
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.07.2025
|Roche Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.07.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|22.07.2025
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
