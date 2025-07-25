Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Mittag in Grün

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Roche. Zuletzt ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 263,30 CHF.

Um 11:48 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 263,30 CHF. Im Tageshoch stieg die Roche-Aktie bis auf 263,80 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 260,60 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 102.093 Aktien.

Am 12.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 313,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 19,18 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 231,90 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,93 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Roche-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,70 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,90 CHF belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 275,14 CHF für die Roche-Aktie.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 04.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 19,93 CHF je Roche-Aktie.

