Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag billiger

24.11.25 09:25 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag billiger

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Roche. Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 314,40 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
312,90 CHF -2,70 CHF -0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Roche-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 314,40 CHF abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 314,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 316,00 CHF. Zuletzt wechselten 59.222 Roche-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 316,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.11.2025). Mit einem Zuwachs von 0,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 231,90 CHF am 09.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Nach 9,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,89 CHF je Roche-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 280,57 CHF.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 19,72 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Roche von vor 10 Jahren abgeworfen

Roche-Aktie mit Kurssprung: MS-Medikament von Roche erreicht Studienziele

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Roche-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)

DatumMeistgelesen
Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
19.11.2025Roche HoldDeutsche Bank AG
19.11.2025Roche BuyUBS AG
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
12.11.2025Roche HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
19.11.2025Roche BuyUBS AG
10.11.2025Roche BuyUBS AG
27.10.2025Roche OutperformBernstein Research
23.10.2025Roche KaufenDZ BANK
23.10.2025Roche BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
19.11.2025Roche HoldDeutsche Bank AG
12.11.2025Roche HoldDeutsche Bank AG
23.10.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
17.09.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
18.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
10.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.
10.11.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Roche UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche AG (Genussschein) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen