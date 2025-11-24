Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag billiger

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Roche. Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 314,40 CHF.

Die Roche-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 314,40 CHF abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 314,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 316,00 CHF. Zuletzt wechselten 59.222 Roche-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 316,00 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.11.2025). Mit einem Zuwachs von 0,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 231,90 CHF am 09.04.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 26,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Nach 9,70 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 9,89 CHF je Roche-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 280,57 CHF.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.01.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 04.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 19,72 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Roche von vor 10 Jahren abgeworfen

Roche-Aktie mit Kurssprung: MS-Medikament von Roche erreicht Studienziele

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Roche-Investment von vor 5 Jahren eingebracht