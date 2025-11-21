Roche Aktie News: SPI Aktie Roche präsentiert sich am Freitagnachmittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von Roche gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,0 Prozent auf 314,80 CHF zu.

Das Papier von Roche konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 314,80 CHF. Die Roche-Aktie legte bis auf 315,90 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 313,70 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 623.004 Stück.

Am 21.11.2025 erreichte der Anteilsschein mit 315,90 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 0,35 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 231,90 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,33 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 9,70 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,89 CHF aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 280,57 CHF.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 19,72 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

