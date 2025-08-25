Roche Aktie News: SPI Aktie Roche am Vormittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Roche gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 258,20 CHF abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,7 Prozent auf 258,20 CHF. Die Roche-Aktie sank bis auf 257,30 CHF. Mit einem Wert von 257,30 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 30.925 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (313,80 CHF) erklomm das Papier am 12.03.2025. Mit einem Zuwachs von 21,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (231,90 CHF). Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 10,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,70 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,90 CHF aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 275,14 CHF je Roche-Aktie aus.
Die Roche-Bilanz für Q4 2025 wird am 29.01.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 04.02.2027.
Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 19,93 CHF fest.
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
