Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger greifen bei Roche am Dienstagmittag zu

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Roche. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 260,80 CHF.

Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 260,80 CHF. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 261,20 CHF an. Bei 257,30 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 91.094 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 12.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 313,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,32 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,90 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 11,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,90 CHF je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 275,14 CHF für die Roche-Aktie.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 29.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 04.02.2027 dürfte Roche die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 19,93 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

SMI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte eine Roche-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Roche von vor 3 Jahren bedeutet

SMI-Wert Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Roche-Investment von vor einem Jahr eingebracht