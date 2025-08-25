DAX24.191 -0,3%ESt505.408 -0,7%Top 10 Crypto15,60 -1,6%Dow45.282 -0,8%Nas21.449 -0,2%Bitcoin94.700 -0,2%Euro1,1639 +0,2%Öl67,79 -1,4%Gold3.369 +0,1%
Aktie im Blick

Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger greifen bei Roche am Dienstagmittag zu

26.08.25 12:05 Uhr
Roche Aktie News: SPI Aktie Anleger greifen bei Roche am Dienstagmittag zu

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Roche. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 260,80 CHF.

Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 260,80 CHF. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 261,20 CHF an. Bei 257,30 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 91.094 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 12.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 313,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,32 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 231,90 CHF ab. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 11,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2024 mit 9,70 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,90 CHF je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 275,14 CHF für die Roche-Aktie.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 29.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 04.02.2027 dürfte Roche die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 19,93 CHF je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
29.07.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025Roche BuyUBS AG
28.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Roche KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
28.07.2025Roche BuyUBS AG
25.07.2025Roche KaufenDZ BANK
24.07.2025Roche BuyUBS AG
24.07.2025Roche OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Roche SellDeutsche Bank AG
22.07.2025Roche SellDeutsche Bank AG

