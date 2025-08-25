DAX24.180 -0,4%ESt505.388 -1,0%Top 10 Crypto15,37 -3,1%Dow45.261 -0,1%Nas21.469 +0,1%Bitcoin94.118 -0,8%Euro1,1650 +0,3%Öl67,40 -2,0%Gold3.386 +0,6%
Aktienkurs aktuell

Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verliert am Dienstagnachmittag

26.08.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Roche gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 259,20 CHF abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Roche AG (Genussschein)
259,20 CHF -0,70 CHF -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 259,20 CHF. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 257,30 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 257,30 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 187.860 Roche-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (313,80 CHF) erklomm das Papier am 12.03.2025. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 21,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 10,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,90 CHF aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 275,14 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 19,93 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

lucarista / Shutterstock.com

Analysen zu Roche AG (Genussschein)

DatumRatingAnalyst
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
29.07.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025Roche BuyUBS AG
28.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Roche KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
01.08.2025Roche OutperformBernstein Research
28.07.2025Roche BuyUBS AG
25.07.2025Roche KaufenDZ BANK
24.07.2025Roche BuyUBS AG
24.07.2025Roche OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
18.07.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.06.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
16.05.2025Roche HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.04.2025Roche HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
29.07.2025Roche SellGoldman Sachs Group Inc.
28.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
24.07.2025Roche UnderweightJP Morgan Chase & Co.
23.07.2025Roche SellDeutsche Bank AG
22.07.2025Roche SellDeutsche Bank AG

