Roche Aktie News: SPI Aktie Roche verliert am Dienstagnachmittag

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 259,20 CHF abwärts.

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 259,20 CHF. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 257,30 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 257,30 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 187.860 Roche-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (313,80 CHF) erklomm das Papier am 12.03.2025. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 21,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 231,90 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 10,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,70 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,90 CHF aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 275,14 CHF.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Roche am 29.01.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 04.02.2027.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 19,93 CHF je Aktie aus.

