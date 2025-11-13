DAX24.051 -1,4%Est505.745 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,77 +1,2%Nas23.016 -1,7%Bitcoin86.655 -1,1%Euro1,1646 +0,5%Öl63,20 +0,8%Gold4.209 +0,3%
ROUNDUP 2: Delivery Hero rechnet mit Belebung des Asiengeschäfts

13.11.25 16:34 Uhr
(neu: Kurs)

BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero setzt auf eine Belebung der Geschäfte in Asien im Schlussquartal. Nach einem Plus im dritten Quartal soll sich das Wachstum des Bruttowarenwert (GMV), also der Gesamtwert aller Bestellungen, im laufenden Schlussviertel 2025 beschleunigten. Die Jahresprognose wurde bestätigt.

An der Börse war die Reaktion zunächst ausgesprochen positiv. Die Aktie legte am Morgen um gut fünf Prozent zu. Im Verlauf geriet der Kurs aber immer mehr unter Druck und verzeichneten am späten Nachmittag nur noch leichte Gewinne. Seit dem Jahreswechsel hat das Papier mehr als 30 Prozent an Wert verloren.

JPMorgan-Analyst Marcus Diebel wertete den Quartalsbericht als Erleichterung. Die Resultate hätten die Erwartungen auf breiter Front erfüllt und in Korea bessere sich der Geschäftsverlauf.

Für Analystin Wassachon Udomsilpa von RBC schnitt Delivery Hero erwartungsgemäß erfreulich ab, wobei der Bruttowarenwert etwas über den Schätzungen gelegen habe. Es gebe einige ermutigende Hinweise für eine Trendwende in Südkorea. Zudem erwarte das Unternehmen, dass Asien im Schlussquartal zu einem GMV-Wachstum zurückkehren werde.

Der Bruttowarenwert legte im dritten Quartal währungsbereinigt um sieben Prozent im Jahresvergleich auf 12,2 Milliarden Euro zu, wie der MDax-Konzern (MDAX) am Donnerstag in Berlin mitteilte.

Der Gesamtumsatz aller Segmente stieg ohne Wechselkurseffekte um 22,0 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro. Die Ergebnisse lagen damit im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Die Bruttomarge stieg um 0,40 Prozentpunkte auf 8 Prozent; auch der freie Barmittelfluss verbesserte sich.

Zum GMV-Wachstum trugen alle Regionen bis auf Asien bei. Für das Geschäft in Asien zeigt sich Delivery Hero jedoch zuversichtlich. Das Asiengeschäft sei bereits stark in das vierte Quartal gestartet, so das Unternehmen. Die Bestellungen in Südkorea seien im Oktober wieder angestiegen und schafften damit die Grundlage für GMV-Wachstum des Segments im vierten Quartal 2025.

Die im August gesenkte Jahresprognose bestätigte das Management um Konzernchef und Mitgründer Niklas Östberg. Das Wachstum des Bruttowarenwerts soll auf vergleichbarer Basis weiter am oberen Ende der Spanne von acht bis zehn Prozent liegen.

Beim Gesamtumsatz aller Segmente wird weiter ein Anstieg auf vergleichbarer Basis um währungsbereinigt 22 bis 24 Prozent erwartet. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) soll weiter bei 900 bis 940 Millionen Euro liegen. Der freie Barmittelfluss wird weiter bei mehr als 120 Millionen Euro gesehen./err/mne/mis/jha/

Analysen zu Delivery Hero

DatumRatingAnalyst
17:36Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
15:21Delivery Hero OutperformRBC Capital Markets
12:51Delivery Hero BuyUBS AG
10:51Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
10:41Delivery Hero OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17:36Delivery Hero BuyJefferies & Company Inc.
15:21Delivery Hero OutperformRBC Capital Markets
12:51Delivery Hero BuyUBS AG
10:41Delivery Hero OutperformBernstein Research
10:01Delivery Hero OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10:51Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
16.09.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
24.04.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
14.02.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
04.02.2025Delivery Hero HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.06.2022Delivery Hero HoldHSBC
14.02.2022Delivery Hero HoldHSBC
07.01.2019Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
13.11.2018Delivery Hero UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.

