DAX23.604 ±-0,0%ESt505.467 -0,1%Top 10 Crypto15,67 +2,8%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin96.298 +1,6%Euro1,1750 -0,6%Öl68,34 +0,8%Gold3.764 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Siemens Energy ENER6Y Gerresheimer A0LD6E Alibaba A117ME Apple 865985
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- D-Wave, Gold, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Top News
Aufwärtspotenzial im Blick: Warum die Amazon-Aktie der Top Pick für Morgan Stanley ist Aufwärtspotenzial im Blick: Warum die Amazon-Aktie der Top Pick für Morgan Stanley ist
Gerresheimer-Aktie zweistellig schwächer: Bafin prüft Konzernabschluss auf fehlerhafte Rechnungslegung Gerresheimer-Aktie zweistellig schwächer: Bafin prüft Konzernabschluss auf fehlerhafte Rechnungslegung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.

ROUNDUP: BaFin prüft bei Gerresheimer Geschäftsbericht 2023/24 - Kurs bricht ein

24.09.25 11:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
36,50 EUR -6,32 EUR -14,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Pharma- und Kosmetik-Verpackungshersteller Gerresheimer steht im Visier der BaFin. Die deutsche Finanzaufsichtsbehörde hat am 18. September eine Prüfung des Konzernabschlusses 2023/24 (Ende November) von Gerresheimer und des dazugehörigen Lageberichts eingeleitet, wie aus einer Erklärung der Behörde am Mittwoch hervorgeht. Es gebe konkrete Hinweise, dass Gerresheimer gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen habe. Das Unternehmen sagte seine Kooperation zu, um den Sachverhalt zu klären. Dabei vertrat Gerresheimer die Auffassung, korrekt bilanziert zu haben.

Wer­bung

An der Börse brachen die Aktien zunächst um mehr als ein Drittel ein. Nach der Stellungnahme Gerresheimers wurden die Kursverluste eingedämmt und das Papier gab zuletzt rund ein Fünftel nach. Damit hat die Aktie seit dem Jahreswechsel mehr als die Hälfte an Wert eingebüßt.

Konkret gehe es um Bestellungen, für die im letzten Drittel des vergangenen Geschäftsjahres mit den jeweiligen Kunden sogenannte "Bill-and-Hold"-Vereinbarungen abgeschlossen wurden, erläuterte Gerresheimer in einer Stellungnahme am Mittwoch. Geprüft werde nun, ob diese Umsatzerlöse im Konzernabschluss des vergangenen Geschäftsjahres erfasst werden durften oder erst im laufenden Geschäftsjahr 2025. Die Höhe der von der BaFin beanstandenden Umsätze mache insgesamt einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag aus. Gerresheimer hatte im Geschäftsjahr 2023/24 einen Konzernumsatz von gut zwei Milliarden Euro erzielt.

Anders als die BaFin ist das Unternehmen der Auffassung, dass es diese Umsätze und Gewinne nach geltenden Rechnungslegungsvorschriften periodengerecht im vergangenen Geschäftsjahr bilanziert hat. Die Prüfung durch die Aufsichtsbehörde nehme Gerresheimer sehr ernst, betonte Finanzchef Wolf Lehmann. Deshalb werde das Unternehmen vollumfänglich mit der BaFin kooperieren, um eine vollständige und transparente Klärung zu ermöglichen./mne/nas/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Gerresheimer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gerresheimer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Gerresheimer AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
12:46Gerresheimer OverweightBarclays Capital
23.09.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
12:46Gerresheimer OverweightBarclays Capital
23.09.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.08.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
10.07.2025Gerresheimer HoldWarburg Research
04.06.2025Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.06.2025Gerresheimer HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
17.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
03.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
04.06.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
09.04.2021Gerresheimer VerkaufenIndependent Research GmbH
19.02.2021Gerresheimer VerkaufenIndependent Research GmbH

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen