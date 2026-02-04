DAX25.055 -0,9%Est506.053 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6200 -2,0%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.566 +0,3%Euro1,1775 -0,1%Öl71,36 +1,5%Gold4.989 +0,2%
ROUNDUP: Versicherer Zurich kommt bei Naturkatastrophen glimpflich davon

19.02.26 12:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Beazley PLC
13,60 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Zurich Insurance AG (Zürich)
561,00 CHF -7,00 CHF -1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Versicherer Zurich (Zurich Insurance) hat das Jahr 2025 mit Rekordergebnissen abgeschlossen. Ein Grund dafür war die geringe Schadenlast aus Naturkatastrophen im Vergleich zu früheren Jahren. Konzernchef Mario Greco erklärte dies am Donnerstag mit der Vorsicht des Konzerns beim Abschluss entsprechender Versicherungsverträge: "Das zahlt sich aus."

Der Betriebsgewinn des Konzerns wuchs im vergangenen Jahr um 14 Prozent auf knapp 8,9 Milliarden US-Dollar (7,5 Mrd Euro). Der Überschuss legte um 17 Prozent auf 6,8 Milliarden Dollar zu, wie der Konzern bekanntgab. Beide Werte erreichten Rekordhöhen. Zudem übertraf der Konzern die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

Die Aktionäre sollen eine Dividende von 30 Franken je Aktie erhalten, zwei Franken mehr als ein Jahr zuvor. Für die Zurich-Aktie ging es jedoch trotz der überraschend guten Zahlen um knapp ein Prozent abwärts.

"Das Resultat verdeutlicht, dass wir auf sehr gutem Weg sind, unsere Ziele für 2027 zu erreichen oder sogar zu übertreffen", sagte Greco. So soll der Gewinn je Aktie im jährlichen Schnitt um mehr als neun Prozent wachsen.

Im abgelaufenen Jahr schnitt Zurich im Schaden- und Unfallgeschäft besser ab als im Vorjahr und konnte den Schaden-Kosten-Satz um 1,6 Prozentpunkte auf 92,6 Prozent senken.

Das teuerste Katastrophenereignis waren 2025 die Waldbrände in Kalifornien, die zu Jahresbeginn weite Teile von Los Angeles verwüstetet hatten. Nach Schätzungen aus der Branche mussten Versicherer dafür insgesamt 40 Milliarden US-Dollar an Schäden schultern. Zurich ist in den USA stark vertreten und hatte für sich ursprünglich eine Belastung von 200 Millionen Dollar veranschlagt. "Diese Belastung konnten wir auf 150 Millionen senken", sagte Finanzchefin Claudia Cordioli nun.

Zu keinen größeren Belastungen dürften bei Zurich laut Cordioli die jüngsten Winterstürme in den USA mit der folgenden Kältewelle geführt haben. Was die Sturmereignisse und Überschwemmungen vom Januar und Februar in Portugal, Frankreich oder Italien betrifft, sei es indes noch zu früh, um Angaben zu machen.

Derzeit arbeitet Zurich an der Übernahme des britischen Spezialversicherers Beazley. Anfang Februar legten die Schweizer mehr Geld auf den Tisch und erhielten im Gegenzug die Unterstützung des Verwaltungsrats von Beazley. Das jüngste Gebot bewerte den Spezialversicherer mit rund acht Milliarden britischen Pfund (9,2 Mrd Euro), hieß es weiter./mk/AWP/stw/mne/jha/

