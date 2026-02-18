Zurich Insurance Aktie
Marktkap. 88,05 Mrd. EURKGV 15,11 Div. Rendite 5,20%
WKN 579919
ISIN CH0011075394
Symbol ZFSVF
Zurich Insurance Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Zurich nach Zahlen mit einem Kursziel von 520 Franken auf "Hold" belassen. Der Fokus der Anleger auf jegliche Aussagen zur geplanten Übernahme von Beazley könnte dazu führen, dass die Erfolge des Versicherers im vergangenen Jahr übersehen würden, schrieb Philip Kett am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. So liege der deutlich gestiegene operative Gewinn ebenso über der Konsensschätzung wie das Nettoergebnis. Ohne die drohende Kapitalerhöhung würde die Kursreaktion der Aktie wohl positiv ausfallen./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 01:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
520,00 CHF
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
568,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
-8,45%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
563,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,64%
|
Analyst Name:
Philip Kett
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
560,33 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|10:06
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:36
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:36
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|11.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.01.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.12.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.11.25
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|10:06
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:36
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Zurich Insurance Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.01.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.