DAX24.051 -1,4% MSCI World4.343 -0,1% Nas23.016 -1,7% Bitcoin86.655 -1,1% Euro1,1646 +0,5% Öl63,20 +0,8% Gold4.209 +0,3%
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: Dow leichter -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
Rätsel um die Microsoft-Aktie: Warum fällt der Tech-Riese trotz starker Quartalszahlen? Rätsel um die Microsoft-Aktie: Warum fällt der Tech-Riese trotz starker Quartalszahlen?
Kryptokurse am Donnerstagnachmittag Kryptokurse am Donnerstagnachmittag
So bewegt sich RWE

RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit Kurseinbußen

13.11.25 16:08 Uhr
RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von RWE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von RWE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,1 Prozent auf 45,87 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RWE AG St.
45,85 EUR -0,78 EUR -1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die RWE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 45,87 EUR ab. Die RWE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 45,61 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,54 EUR. Bisher wurden heute 1.236.995 RWE-Aktien gehandelt.

Bei 46,95 EUR markierte der Titel am 12.11.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,35 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die RWE-Aktie mit einem Verlust von 39,48 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,28 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 45,61 EUR für die RWE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 12.11.2025. Das EPS wurde auf 1,17 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,81 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 3,21 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 30,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,59 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,16 EUR je Aktie in den RWE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
15:11RWE OverweightBarclays Capital
12.11.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025RWE KaufenDZ BANK
12.11.2025RWE BuyJefferies & Company Inc.
12.11.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
23.06.2025RWE Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.02.2024RWE UnderweightBarclays Capital
21.10.2021RWE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
13.08.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux
15.05.2020RWE ReduceKepler Cheuvreux

