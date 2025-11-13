Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Nachmittag im Aufwind

Blick auf Salzgitter-Kurs

Die Aktie von Salzgitter gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 30,66 EUR zu.

Das Papier von Salzgitter legte um 15:51 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 30,66 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Salzgitter-Aktie bei 30,70 EUR. Bei 30,48 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 24.847 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Bei 34,78 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salzgitter-Aktie somit 11,85 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.01.2025 (15,23 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,33 Prozent.

Salzgitter-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,222 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 30,28 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salzgitter am 10.11.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,75 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Salzgitter ein EPS von -3,34 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,20 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 2,48 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Salzgitter dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 20.03.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 16.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Salzgitter.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,398 EUR je Salzgitter-Aktie.

