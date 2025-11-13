Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Mittag billiger

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Sartorius vz gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Sartorius vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 231,40 EUR abwärts.

Die Sartorius vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 0,6 Prozent auf 231,40 EUR ab. Der Kurs der Sartorius vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 231,40 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 233,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 27.235 Sartorius vz-Aktien.

Am 28.01.2025 markierte das Papier bei 292,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Sartorius vz-Aktie somit 20,75 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 166,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,813 EUR. Im Vorjahr hatte Sartorius vz 0,740 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 258,50 EUR an.

Sartorius vz gewährte am 16.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,21 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,25 Prozent auf 843,20 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 793,60 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Am 22.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Sartorius vz veröffentlicht werden.

Experten taxieren den Sartorius vz-Gewinn für das Jahr 2025 auf 4,92 EUR je Aktie.

