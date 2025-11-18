Sartorius vz Aktie News: Sartorius vz am Dienstagvormittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Sartorius vz. Das Papier von Sartorius vz befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 225,40 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Um 09:07 Uhr rutschte die Sartorius vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 225,40 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Sartorius vz-Aktie ging bis auf 224,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 225,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.708 Sartorius vz-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2025 bei 292,00 EUR. Gewinne von 29,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (166,05 EUR). Mit Abgaben von 26,33 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem Sartorius vz seine Aktionäre 2024 mit 0,740 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,813 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 258,50 EUR.
Am 16.10.2025 legte Sartorius vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 843,20 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 793,60 Mio. EUR in den Büchern standen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.01.2026 erfolgen.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Sartorius vz-Aktie in Höhe von 4,92 EUR im Jahr 2025 aus.
