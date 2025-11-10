Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Nachmittag gestärkt

So entwickelt sich Siemens

Die Aktie von Siemens gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Siemens-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 246,90 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für das Siemens-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 246,90 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Siemens-Aktie bei 247,45 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 243,20 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 414.012 Siemens-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.10.2025 bei 250,15 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,32 Prozent könnte die Siemens-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 162,38 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 34,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,42 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Siemens-Aktie wird bei 245,80 EUR angegeben.

Siemens ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,61 EUR gegenüber 2,51 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Siemens 19,38 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,90 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,55 EUR je Siemens-Aktie belaufen.

