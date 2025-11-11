DAX23.969 ±0,0%Est505.692 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,26 -2,9%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.586 -1,2%Euro1,1573 +0,1%Öl64,46 +0,6%Gold4.140 +0,6%
Siemens Aktie News: Siemens am Mittag kaum bewegt

11.11.25 12:04 Uhr
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Siemens. Die Siemens-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 245,90 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Siemens-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 245,90 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Siemens-Aktie bei 248,55 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Siemens-Aktie bis auf 245,55 EUR. Bei 248,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 163.778 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 250,15 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Siemens-Aktie derzeit noch 1,73 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 162,38 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,42 EUR. Im Vorjahr hatte Siemens 5,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 245,80 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens am 07.08.2025. In Sachen EPS wurden 2,61 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Siemens 2,51 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 19,38 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 18,90 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 13.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 12.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Siemens einen Gewinn von 11,54 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
09.11.2025Siemens BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
04.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2025Siemens BuyUBS AG
