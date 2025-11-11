DAX23.982 +0,1%Est505.696 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,31 -2,5%Nas23.527 +2,3%Bitcoin90.929 -0,8%Euro1,1557 ±-0,0%Öl63,95 -0,2%Gold4.141 +0,6%
Heute im Fokus
Shutdown-Ende naht: DAX weiter leicht erholt -- Börsen in Fernost letztlich uneins -- Porsche verdient deutlich weniger -- Plug Power mit höherem Umsatz -- HENSOLDT, United Internet, Allianz im Fokus
Aktien-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Siemens im Blick

Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Vormittag gestärkt

11.11.25 09:22 Uhr
Siemens Aktie News: Siemens zeigt sich am Vormittag gestärkt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Siemens. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 247,90 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens AG
246,55 EUR -0,85 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 247,90 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Siemens-Aktie bisher bei 248,55 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 248,45 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 66.073 Siemens-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 250,15 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Siemens-Aktie damit 0,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 162,38 EUR ab. Abschläge von 34,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Siemens seine Aktionäre 2024 mit 5,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,42 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 245,80 EUR je Siemens-Aktie aus.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,61 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,51 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 19,38 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,90 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 13.11.2025 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 12.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Siemens.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,54 EUR je Aktie in den Siemens-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens-Aktie

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Siemens AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens AG

DatumRatingAnalyst
09.11.2025Siemens BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025Siemens OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.11.2025Siemens HoldDeutsche Bank AG
04.11.2025Siemens Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2025Siemens BuyUBS AG
