Siemens hebt nach unerwartet starkem Quartal Prognose an

Von Olaf Ridder

DOW JONES--Siemens ist im abgelaufenen Quartal in allen drei Konzernbereichen deutlich profitabel gewachsen und hat auf dieser Basis seinen Ausblick für das neue Geschäftsjahr 2025/26 angehoben. Den um Effekte aus der Kaufpreisallokation bereinigten Gewinn je Aktie erwartet der Technologiekonzern nun zwischen 10,70 und 11,10 Euro statt wie bisher zwischen 10,40 und 11,00 Euro, wie er vor seiner Hauptversammlung in München mitteilte. Die übrigen Ziele wurden bestätigt.

Das Ergebnis des Industriellen Geschäfts legte in den Monaten Oktober bis Dezember um 15 Prozent auf 2,9 Milliarden Euro zu und damit deutlicher als von den Analysten im Konsens mit 2,64 Milliarden Euro erwartet. Alle Bereiche trugen dazu bei, wobei Siemens besonders von der Fabrikautomatisierung profitierte. Konzernchef Roland Busch sprach von einem starken Start ins neue Geschäftsjahr. "Künstliche Intelligenz ist ein starker Wachstumstreiber für unsere Geschäfte", sagte er.

Der Nettogewinn nach Anteilen Dritter blieb mit 2,0 Milliarden Euro erwartungsgemäß hinter dem Vorjahreswert von 3,7 Milliarden Euro zurück. Seinerzeit hatte Siemens von einem Buchgewinn aus dem Verkauf des Elektromotorenherstellers Innomotics von 2,1 Milliarden Euro profitiert. Analysten hatten für dieses Jahr im Schnitt aber nur mit 1,6 Milliarden Euro Überschuss gerechnet.

Der Umsatz verbesserte sich um 8 Prozent auf 19,1 Milliarden Euro, der Auftragseingang kletterte vor allem dank starkem Neugeschäft in der Netz- und Gebäudetechnik um 10 Prozent auf 21,4 Milliarden Euro. Analysten hatten in einem vom Unternehmen zusammengestellten Konsens mit gut 20,8 Milliarden Euro Auftragseingang und 19,1 Milliarden Euro Umsatz gerechnet.

Siemens will sich auf seine Kerngeschäfte konzentrieren und plant, seine Beteiligung am Medizintechnikhersteller Healthineers perspektivisch aufgeben. Zunächst sollen die Aktionäre 30 Prozent der Aktien in ihre Depots gebucht bekommen. Es ist jedoch noch nicht klar, ob dieser Schritt noch in diesem Jahr über die Bühne gehen wird.

