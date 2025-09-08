Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Mittag behauptet

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Siemens Energy. Kaum Ausschläge verzeichnete die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 89,58 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 89,58 EUR an der Tafel. Im Tageshoch stieg die Siemens Energy-Aktie bis auf 89,94 EUR. Bei 88,48 EUR markierte die Siemens Energy-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89,90 EUR. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 359.652 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 104,85 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Energy-Aktie 17,05 Prozent zulegen. Am 10.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,08 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 73,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Siemens Energy-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,441 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 72,81 EUR für die Siemens Energy-Aktie aus.

Am 06.08.2025 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,71 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,16 EUR erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,78 Prozent auf 9,75 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 18.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Siemens Energy.

Experten taxieren den Siemens Energy-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,53 EUR je Aktie.

