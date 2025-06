Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Siemens Energy im Fokus

Die Aktie von Siemens Energy zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Siemens Energy konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,8 Prozent auf 89,78 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Siemens Energy-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,8 Prozent auf 89,78 EUR zu. In der Spitze gewann die Siemens Energy-Aktie bis auf 90,40 EUR. Bei 90,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 269.141 Siemens Energy-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2025 bei 89,52 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 0,29 Prozent niedriger. Bei 22,06 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 75,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Siemens Energy-Aktie.

Für Siemens Energy-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,125 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Siemens Energy-Aktie im Durchschnitt mit 60,63 EUR.

Am 08.05.2025 hat Siemens Energy in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,55 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy noch ein Gewinn pro Aktie von 0,09 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Siemens Energy im vergangenen Quartal 9,96 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 20,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Siemens Energy 8,28 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Siemens Energy am 06.08.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 10.08.2026.

In der Siemens Energy-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,38 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

