Siemens Energy Aktie News: Anleger greifen bei Siemens Energy am Nachmittag zu

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Siemens Energy. Zuletzt stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 91,82 EUR.

Das Papier von Siemens Energy legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 91,82 EUR. Der Kurs der Siemens Energy-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 92,54 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 91,00 EUR. Bisher wurden heute 1.062.823 Siemens Energy-Aktien gehandelt.

Am 31.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 104,85 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Siemens Energy-Aktie ist somit 14,19 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2024 bei 23,70 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 74,19 Prozent wieder erreichen.

Siemens Energy-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,430 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 70,14 EUR je Siemens Energy-Aktie aus.

Siemens Energy gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,71 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Siemens Energy noch ein Gewinn pro Aktie von -0,16 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,75 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 8,80 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 18.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 18.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Energy ein EPS in Höhe von 1,53 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

DAX 40-Wert Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Siemens Energy von vor 3 Jahren verdient

Aktien von Orsted und Siemens Energy wieder höher: Analyst sieht Hürden für Orsted-Kapitalerhöhung

Ming Yang Smart Energy-Aktie fester: Luxcara storniert Windturbinen-Auftrag aus China nach Sicherheitsbedenken