Siemens Healthineers Aktie News: Siemens Healthineers am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Siemens Healthineers gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Siemens Healthineers-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,3 Prozent auf 43,32 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Siemens Healthineers-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 3,3 Prozent auf 43,32 EUR ab. In der Spitze fiel die Siemens Healthineers-Aktie bis auf 43,20 EUR. Bei 44,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 937.762 Siemens Healthineers-Aktien.

Am 13.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 58,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Siemens Healthineers-Aktie 35,00 Prozent zulegen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,21 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Siemens Healthineers-Aktie derzeit noch 4,87 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Siemens Healthineers-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,950 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,07 EUR aus. Analysten bewerten die Siemens Healthineers-Aktie im Durchschnitt mit 58,04 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Siemens Healthineers am 05.11.2025. Das EPS wurde auf 0,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Siemens Healthineers 0,55 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,11 Prozent auf 6,32 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Siemens Healthineers am 05.02.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Siemens Healthineers-Ergebnisse für Q1 2027 erwarten Experten am 04.02.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 2,38 EUR je Siemens Healthineers-Aktie.

