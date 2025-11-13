Siemens Healthineers Aktie News: Anleger schicken Siemens Healthineers am Donnerstagvormittag ins Minus

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Siemens Healthineers. Der Siemens Healthineers-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 44,62 EUR.

Die Aktie notierte um 09:07 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 44,62 EUR. Die Siemens Healthineers-Aktie gab in der Spitze bis auf 44,30 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 103.516 Siemens Healthineers-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 58,48 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,06 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 41,21 EUR. Abschläge von 7,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Siemens Healthineers-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,950 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,07 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,04 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Siemens Healthineers am 05.11.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,53 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,55 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,11 Prozent zurück. Hier wurden 6,32 Mrd. EUR gegenüber 6,33 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Siemens Healthineers wird am 05.02.2026 gerechnet. Die Q1 2027-Finanzergebnisse könnte Siemens Healthineers möglicherweise am 04.02.2027 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Siemens Healthineers ein EPS in Höhe von 2,38 EUR in den Büchern stehen haben wird.

