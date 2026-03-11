DAX23.589 -0,2%Est505.763 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1500 -1,8%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.539 -0,5%Euro1,1548 ±-0,0%Öl97,64 +4,3%Gold5.179 +0,4%
Siltronic-Aktionäre bekommen für 2025 keine Dividende

12.03.26 08:08 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Siltronic AG
52,05 EUR 0,10 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
WACKER CHEMIE AG
75,30 EUR 1,00 EUR 1,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Nach dem Verlust im abgelaufenen Geschäftsjahr werden die Siltronic-Aktionäre keine Ausschüttung erhalten. Wegen des negativen Geschäftsergebnisses und entsprechend der Dividendenpolitik sei für das Geschäftsjahr 2025 keine Auszahlung einer Dividende vorgesehen, teilte der Waferhersteller bei Vorlage der vollständigen Bilanz mit, in der die bereits gemeldeten vorläufigen Zahlen bestätigt wurden. Darin ist ein Periodenergebnis von minus 77,9 Millionen Euro ausgewiesen, im Vorjahr stand hier noch ein Plus von 67,2 Millionen Euro zu Buche. Knapp 53 Millionen Euro Verlust entstanden allein im Schlussquartal.

Für 2026 hat Siltronic wegen höherer Abschreibungen einen höheren EBIT-Verlust als im vergangenen Jahr (minus 26 Millionen Euro) angekündigt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 12, 2026 03:09 ET (07:09 GMT)

