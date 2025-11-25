SMA Solar Aktie News: SMA Solar wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Notierung im Blick

Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die SMA Solar-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 4,6 Prozent auf 31,32 EUR nach.

Um 15:52 Uhr ging es für die SMA Solar-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 4,6 Prozent auf 31,32 EUR. Zwischenzeitlich weitete die SMA Solar-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 30,80 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 32,86 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 63.935 SMA Solar-Aktien.

Am 19.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 35,86 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,50 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 11,85 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 62,16 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an SMA Solar-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SMA Solar-Aktie bei 25,67 EUR.

Am 13.11.2025 lud SMA Solar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,94 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,27 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 449,88 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 300,37 Mio. EUR in den Büchern standen.

Experten gehen davon aus, dass SMA Solar im Jahr 2025 -4,256 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

