SMA Solar Aktie News: SMA Solar tendiert am Dienstagmittag tiefer

Die Aktie von SMA Solar gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die SMA Solar-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,4 Prozent auf 31,72 EUR.

Der SMA Solar-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 3,4 Prozent auf 31,72 EUR. In der Spitze fiel die SMA Solar-Aktie bis auf 31,52 EUR. Bei 32,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 27.607 SMA Solar-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.11.2025 bei 35,86 EUR. Derzeit notiert die SMA Solar-Aktie damit 11,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.04.2025 bei 11,85 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die SMA Solar-Aktie mit einem Verlust von 62,64 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte SMA Solar 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 25,67 EUR.

Am 13.11.2025 lud SMA Solar zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,94 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,27 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 49,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 449,88 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 300,37 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

In der SMA Solar-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -4,256 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

