SMA Solar Aktie News: SMA Solar schiebt sich am Dienstagvormittag vor

Die Aktie von SMA Solar zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von SMA Solar konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 33,06 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die SMA Solar-Papiere um 09:05 Uhr 0,7 Prozent. Die SMA Solar-Aktie legte bis auf 33,38 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 32,86 EUR. Von der SMA Solar-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.420 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 35,86 EUR erreichte der Titel am 19.11.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der SMA Solar-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 11,85 EUR. Der derzeitige Kurs der SMA Solar-Aktie liegt somit 178,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je SMA Solar-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der SMA Solar-Aktie wird bei 25,67 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte SMA Solar am 13.11.2025 vor. SMA Solar vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,94 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,27 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 449,88 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 49,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 300,37 Mio. EUR in den Büchern standen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -4,256 EUR je SMA Solar-Aktie in den Büchern stehen.

