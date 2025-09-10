Starker Wochentag in London: FTSE 100 verbucht nachmittags Zuschläge

Index im Fokus

Der FTSE 100 verzeichnet derzeit Kursanstiege.

Um 15:41 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,37 Prozent aufwärts auf 9.259,96 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,715 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 9.225,39 Punkte an der Kurstafel, nach 9.225,39 Punkten am Vortag.

Bei 9.225,39 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 9.277,16 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,562 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 11.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9.129,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 8.864,35 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8.193,94 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 12,10 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 9.357,51 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7.544,83 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit BAE Systems (+ 4,86 Prozent auf 19,21 GBP), Ocado Group (+ 2,32 Prozent auf 3,13 GBP), Compass Group (+ 2,17 Prozent auf 25,95 GBP), Diploma (+ 2,02 Prozent auf 55,50 GBP) und Intermediate Capital Group (+ 1,73 Prozent auf 22,40 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil M&G (-2,60 Prozent auf 2,51 GBP), Experian (-1,67 Prozent auf 38,30 GBP), Kingfisher (-1,18 Prozent auf 2,43 GBP), Segro (-1,07 Prozent auf 6,13 GBP) und Auto Trader Group (-0,96 Prozent auf 7,81 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 26.571.099 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 214,706 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Im FTSE 100 präsentiert die WPP 2012-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Taylor Wimpey-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,43 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

