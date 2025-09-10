DAX23.737 +0,4%ESt505.395 +0,6%Top 10 Crypto16,01 +1,3%Dow45.963 +1,0%Nas21.969 +0,4%Bitcoin97.260 -0,1%Euro1,1739 +0,3%Öl66,38 -1,8%Gold3.629 -0,3%
Starker Wochentag in London: FTSE 100 verbucht nachmittags Zuschläge

11.09.25 15:57 Uhr
Starker Wochentag in London: FTSE 100 verbucht nachmittags Zuschläge

11.09.25 15:57 Uhr

Der FTSE 100 verzeichnet derzeit Kursanstiege.

Um 15:41 Uhr geht es im FTSE 100 im LSE-Handel um 0,37 Prozent aufwärts auf 9.259,96 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,715 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,000 Prozent auf 9.225,39 Punkte an der Kurstafel, nach 9.225,39 Punkten am Vortag.

Bei 9.225,39 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 9.277,16 Punkten den höchsten Stand markierte.

FTSE 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 0,562 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 11.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9.129,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 8.864,35 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8.193,94 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 12,10 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 9.357,51 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7.544,83 Zählern.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit BAE Systems (+ 4,86 Prozent auf 19,21 GBP), Ocado Group (+ 2,32 Prozent auf 3,13 GBP), Compass Group (+ 2,17 Prozent auf 25,95 GBP), Diploma (+ 2,02 Prozent auf 55,50 GBP) und Intermediate Capital Group (+ 1,73 Prozent auf 22,40 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil M&G (-2,60 Prozent auf 2,51 GBP), Experian (-1,67 Prozent auf 38,30 GBP), Kingfisher (-1,18 Prozent auf 2,43 GBP), Segro (-1,07 Prozent auf 6,13 GBP) und Auto Trader Group (-0,96 Prozent auf 7,81 GBP).

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 26.571.099 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 214,706 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Im FTSE 100 präsentiert die WPP 2012-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Taylor Wimpey-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,43 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: SB_photos / Shutterstock.com

Analysen zu BAE Systems plc

DatumRatingAnalyst
18.10.2024BAE Systems HoldJefferies & Company Inc.
12.04.2024BAE Systems BuyDeutsche Bank AG
30.11.2022BAE Systems BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
25.02.2022BAE Systems NeutralJP Morgan Chase & Co.
15.05.2020BAE Systems overweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
12.04.2024BAE Systems BuyDeutsche Bank AG
30.11.2022BAE Systems BuyMerrill Lynch & Co., Inc.
15.05.2020BAE Systems overweightBarclays Capital
03.07.2013BAE Systems kaufenUBS AG
20.05.2013BAE Systems kaufenUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.10.2024BAE Systems HoldJefferies & Company Inc.
25.02.2022BAE Systems NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.12.2019BAE Systems NeutralGoldman Sachs Group Inc.
02.08.2013BAE Systems haltenDeutsche Bank AG
24.04.2013BAE Systems haltenBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.11.2012BAE Systems underperformRBC Capital Markets
12.10.2012BAE Systems underperformRBC Capital Markets
13.09.2012BAE Systems sellSociété Générale Group S.A. (SG)
03.08.2012BAE Systems underperformExane-BNP Paribas SA
25.06.2012BAE Systems underperformExane-BNP Paribas SA

