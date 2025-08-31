DAX23.664 +0,8%ESt505.336 +0,8%Top 10 Crypto15,76 -0,5%Dow45.296 -0,6%Nas21.280 -0,8%Bitcoin95.873 +0,3%Euro1,1647 ±0,0%Öl67,83 -1,8%Gold3.542 +0,3%
Stellantis im Blick

Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis zieht am Mittwochmittag an

03.09.25 12:06 Uhr
Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis zieht am Mittwochmittag an

Die Aktie von Stellantis gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Stellantis-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 8,05 EUR.

Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
Stellantis
8,10 EUR 0,01 EUR 0,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Stellantis legte um 11:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 8,05 EUR. Die Stellantis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,15 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 32.586 Stellantis-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.09.2024 auf bis zu 15,11 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 87,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.04.2025 (7,26 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Stellantis seine Aktionäre 2024 mit 0,680 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,243 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,83 EUR.

Am 03.03.2021 hat Stellantis die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,99 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Stellantis im vergangenen Quartal 28,59 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stellantis 28,59 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

Experten taxieren den Stellantis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,910 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Stellantis-Aktie

Bildquellen: MikeDotta / Shutterstock.com

Analysen zu Stellantis

DatumRatingAnalyst
22.08.2025Stellantis Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
07.08.2025Stellantis Market-PerformBernstein Research
05.08.2025Stellantis BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025Stellantis VerkaufenDZ BANK
