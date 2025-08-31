Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis zieht am Mittwochmittag an
Die Aktie von Stellantis gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Stellantis-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 8,05 EUR.
Das Papier von Stellantis legte um 11:46 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 8,05 EUR. Die Stellantis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,15 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 32.586 Stellantis-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 04.09.2024 auf bis zu 15,11 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 87,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.04.2025 (7,26 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Stellantis seine Aktionäre 2024 mit 0,680 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,243 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 9,83 EUR.
Am 03.03.2021 hat Stellantis die Kennzahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,99 EUR gegenüber 0,99 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Stellantis im vergangenen Quartal 28,59 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Stellantis 28,59 Mrd. EUR umsetzen können.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.03.2026 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.
Experten taxieren den Stellantis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,910 EUR je Aktie.
