Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis verteuert sich am Nachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Stellantis. Die Aktionäre schickten das Papier von Stellantis nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 7,71 EUR.
Um 15:51 Uhr stieg die Stellantis-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 7,71 EUR. Die Stellantis-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,75 EUR an. Mit einem Wert von 7,67 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 267.732 Stellantis-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.09.2024 bei 14,58 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 89,15 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 22.04.2025 Kursverluste bis auf 7,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Stellantis-Aktie damit 6,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass Stellantis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,243 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Stellantis 0,680 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 9,83 EUR an.
Stellantis veröffentlichte am 03.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,99 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Stellantis 28,59 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 28,59 Mrd. EUR umgesetzt worden.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Stellantis wird am 04.03.2026 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2026-Bilanz können Stellantis-Anleger Experten zufolge am 03.03.2027 werfen.
Den erwarteten Gewinn je Stellantis-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,908 EUR fest.
