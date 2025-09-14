Stellantis Aktie News: EURO STOXX 50 Aktie Stellantis macht am Nachmittag Boden gut

Aktie im Blick

Die Aktie von Stellantis gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Stellantis-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 8,24 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 8,24 EUR zu. Die Stellantis-Aktie legte bis auf 8,38 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 8,20 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 116.962 Stellantis-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.09.2024 auf bis zu 14,58 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Stellantis-Aktie derzeit noch 76,89 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 22.04.2025 Kursverluste bis auf 7,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Stellantis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,680 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,224 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 9,83 EUR für die Stellantis-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Stellantis am 03.03.2021. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,99 EUR, nach 0,99 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 28,59 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 03.03.2027.

In der Stellantis-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,847 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

